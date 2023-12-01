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СБУ ликвидировала схему перевозок людей в РФ. Пассажирами были коллаборанты

Украина, Пятница 01 декабря 2023 22:04
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СБУ ликвидировала схему перевозок людей в РФ. Пассажирами были коллаборанты Архивное фото: СБУ ликвидировала схему перевозок людей в РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители заблокировали канал незаконных перевозок людей из Украины в Россию. Им пользовались коллаборанты и приспешники оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В Россию ехали через страны Европы

Правоохранители заблокировали в Запорожье канал незаконных пассажирских перевозок в Россию и временно оккупированные регионы Украины и в обратном направлении. По материалам дела, среди клиентов подпольных рейсов были коллаборанты, которые пытались выехать в РФ, чтобы скрыться от правосудия.

Нелегальные поездки за пределы Украины осуществляли двумя автобусами под видом коммерческой деятельности местного автотранспортного предприятия.

Установлено, что маршрут в сторону России пролегал через несколько европейских стран. Для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора фигуранты платили в бюджет РФ налоги и сборы.

Людей также вывозили на оккупированные территории

Конечным "пунктом назначения" нелегальных перевозок были временно оккупированные районы на востоке и юге Украины, куда автобусы заезжали с территории России.

Стоимость билета на такой рейс составляла 350 американских долларов в одну сторону.
Для проезда временно захваченными территориями нашего государства злоумышленники сотрудничали с представителями местных оккупационных администраций.

Фото: Задержание и обыск (facebook.com/SecurSerUkraine)

Среди прочего - фигуранты получали от российских захватчиков "заказ" на скрытый вывоз их приспешников с подконтрольной Украине территории.

Кто успел воспользоваться услугами перевозчиков

Таким нелегальным "трафиком" хотела воспользоваться жительница временно оккупированной части Запорожья, которая "помогала" агрессору проводить псевдовыборы в местное "законодательное собрание РФ".

Впоследствии злоумышленница выехала в Винницкую область, чтобы скрыть у родственников деньги, которые получила от захватчиков за проведение фейкового плебисцита. После этого она собиралась заказать "билет в обратном направлении" через фигурантов-перевозчиков. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили коллаборационистку и задержали ее.

Как установило следствие, нелегальные перевозки организовал житель Запорожья, который ранее отбывал наказание за разбой. К противоправной деятельности он привлек двух своих знакомых, которые занимались поиском клиентов и вели черную бухгалтерию.

СБУ объявила подозрения

По имеющимся данным, ежемесячно дельцы "зарабатывали" до 1 млн грн.

Во время обысков в их квартирах обнаружено:

  • мобильные телефоны и документы с доказательствами преступных действий;
  • наличные, вероятно полученные от нелегального бизнеса.

Сейчас всем трем фигурантам сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Громкие преступления в Украине

Правоохранители задержали одного из организаторов мошеннической схемы, по которой аферисты выманили у матери погибшего военнослужащего 7,5 млн. гривен, которые она получила в качестве денежной помощи от государства.

Также сегодня стало известно, что правоохранители в Харькове задержали афериста, обещавшего жене погибшего военного "вернуть его из плена" за 10 тысяч долларов.

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