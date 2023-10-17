Поліція затримала шахрая, який виманив у матері загиблого військового 7,5 млн гривень допомоги

Правоохоронці затримали одного з організаторів шахрайської схеми, за якою аферисти виманили у матері загиблого військовослужбовця 7,5 млн гривень, які вона отримала як грошову допомогу від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції .

Оперативники Головного управління Нацполіції в Закарпатській області затримали 35-річного мешканця Києва, який разом зі спільниками ошукав матір загиблого військовослужбовця з Донецької області на 7,5 млн гривень.

Зазначається, що гроші, якими заволоділи зловмисники, жінка отримала як виплату від держави через смерть сина, який захищав Україну від російського агресора.

Після того як потерпіла отримала грошову допомогу, їй почали телефонувати невідомі. Вони переконували, що не варто тримати гроші у банках, адже найближчим часом вони збанкрутують. Аферисти рекомендували жінці покласти гроші на рахунок у фінансову установу за кордоном і пропонували свою допомогу у цьому.

Жінка погодилася на пропозицію та поклала 5 млн гривень на криптогаманець, який створили зловмисники. Через деякий час вона захотіла зняти частину коштів із "рахунку", проте шахраї повідомили, що кошти арештовані і для того, щоб їх розблокувати, потрібно перерахувати їм на рахунки ще певну суму грошей. В подальшому, кількома переказами, потерпіла перевела шахраям ще 2,5 млн гривень. Після цього зв’язок із шахраями обірвався.

Ошукана жінка звернулася по допомогу до місцевої поліції.

Закарпатські поліцейські проводили масштабні оперативні заходи майже 6 місяців, адже шахраї виводили гроші через численних підставних осіб та десятки спеціально створених рахунків, в тому числі в криптобанкінгу.

Правоохоронці детально відстежили маршрут руху коштів та в результаті вийшли на основних фігурантів цієї схеми.

Станом на зараз у справі провели майже 50 обшуків у різних регіонах України: за місцем проживання організаторів та їх можливих спільників. Правоохоронці вилучили низку важливих доказів, зокрема велику кількість готівки в іноземній та національній валюті, а також дороговартісні автомобілі фігурантів. Одного з організаторів шахрайського кол-центру вже доставили до Закарпаття та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Він дає свідчення поліції щодо своїх спільників та співпрацює зі слідством.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу. Також суд вже розглянув клопотання щодо запобіжного заходу для нього. Відповідно до ухвали суду останній перебуватиме під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 13 млн 285 тисяч гривень.

Наразі оперативники встановлюють місцезнаходження інших осіб, причетних до цього злочину, та коло постраждалих від аферистів осіб. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, раніше правоохоронці в Черкасах затримали рекетира, який "вибивав" гроші з родин загиблих українських військових.

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