СБУ ліквідувала чотири канали втечі ухилянтів за кордон: за "послуги" просили до 15 тисяч доларів

Повідомляється, що вартість таких "послуг" становила від 2 до 15 тисяч доларів. При цьому сума залежала від регіону і терміновості виїзду.

У Дніпрі:

викрили місцевого жителя, який "на замовлення" підробляв довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

У Чернівецькій області:

задокументували протиправну діяльність пастора однієї з протестантських церков. Разом із двома спільниками він допомагав ухилянтам тікати до Молдови через так звану "зеленку".

У Черкаській області:

повідомили про підозру директорці приватної клініки. Посадовиця безпідставно оформляла своїм "пацієнтам" пакет документів, який засвідчував нібито наявність у них тяжких захворювань. Потім такі "довідки" подавали до розгляду військово-лікарської комісії.

В Одеській області:

ліквідували ще один канал нелегальної міграції. Зловмисники пропонували своїм клієнтам "приховані" маршрути перетину кордону в Болградському районі.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.