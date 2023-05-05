СБУ ликвидировала четыре канала побега уклонистов за границу: за "услуги" просили до 15 тысяч долларов

Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 15 тысяч долларов. При этом сумма зависела от региона и срочности выезда.

В Днепре:

разоблачили местного жителя, который "под заказ" подрабатывал справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

В Черновицкой области:

задокументировали противоправную деятельность пастора одной из протестантских церквей. Вместе с двумя сообщниками он помогал уклонистам бежать в Молдову через так называемую "зеленку".

В Черкасской области:

сообщили о подозрении директору частной клиники. Чиновница безосновательно оформляла своим "пациентам" пакет документов, который удостоверял якобы наличие у них тяжелых заболеваний. Затем такие "справки" подавали на рассмотрение военно-врачебной комиссии.

В Одесской области:

ликвидировали еще один канал нелегальной миграции. Злоумышленники предлагали своим клиентам "скрытые" маршруты пересечения границы в Болградском районе.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.