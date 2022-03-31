СБУ ликвидировала российского интернет-агента и обезвредила банду, которая нападала на терроборону

В частности, в Днепропетровской области СБУ нейтрализовала ОПГ, которое совершило нападение на одного из руководителей местной теробороны. Отмечается, что мужчина помешал незаконной перевозке оружия через блокпост.

Также в Луганской области открыли уголовные производства в отношении группы депутатов Госдумы РФ, которые проводили пропагандистские акции в Луганске, мотивируя членов вооруженных формирований так называемой "ЛНР" на активные боевые действия против Украины.

В Ровенской области обнаружили агента российских спецслужб, который собирал разведывательную информацию.

Кроме того, в Киеве задержали вражеского интернет-агента, который призывал к агрессивной войне, угрожал украинским военным и оправдывал преступления оккупантов.

СБУ в Виннице разоблачили местную жительницу, которая в соцсетях оправдывала российскую агрессию против Украины и призвала к признанию так называемой "независимости Л/ДНР".