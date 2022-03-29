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СБУ зафиксировала доказательство военных преступлений России: "сравнять с землей от востока до запада"

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 13:45
СБУ зафиксировала доказательство военных преступлений России: "сравнять с землей от востока до запада" СБУ перехватила разговор окупнатів (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 34-й день жестоко разрушает города Украины. К тому же страна-агрессор нарушает законы и обычаи войны. Также СБУ опубликовала очередное доказательство того, что оккупанты совершают геноцид украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В частности, СБУ опубликовала аудиозапись между двумя офицерами российской армии. Один из них отдавал приказы другому полностью уничтожить три украинских села вместе с гражданскими в Сумской области.

Отмечается, что преступления совершали офицеры оккупационной армии с позывными "Венец" и "Ратник". СБУ сообщает, что "Венец" является командиром 4-й танковой дивизии, полковник Журавлев Евгений Николаевич. "Ратник" - его подчиненный, командир одного из подразделений.

Во время разговора сообщается, что убийца "Венец" отдает приказ уничтожить украинское село: "Отработать надо по Скряговке, сравнять с землей от Восточной до западной стороны".

А вот другой в свою очередь жалуется на сопротивление ВСУ и докладывает своему командиру: "Сейчас вколотил туда, откуда могут бить. Там жилые кварталы. Они сейчас обидятся и будут работать".

Однако "Венец" приказал уничтожить еще два украинских села.

Ранее мы сообщали, что СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов.

Также мы писали, что СБУ с начала войны задержала более 350 российских диверсантов.

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