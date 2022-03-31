СБУ ліквідувала російського інтернет-агента та знешкодила банду, яка нападала на тероборону

Зокрема, у Дніпропетровській області СБУ нейтралізувала ОЗУ, яке здійснило напад на одного з керівників місцевої тероборони. Зазначається, зо чоловік завадив незаконному перевезенню зброї через блокпост.

Також у Луганській області відкрили кримінальні провадження щодо групи депутатів Держдуми РФ, які проводили пропагандистські акції у Луганську, мотивуючи членів збройних формувань так званої "ЛНР" на активні бойові дії проти України.

У Рівненській області виявили агента російських спецслужб, який збирав розвідувальну інформацію.

Окрім того, у Києві затримали ворожого інтернет-агента, який закликав до агресивної війни, погрожував українським військовим і виправдовував злочини окупантів.

СБУ у Вінниці викрила місцеву мешканку, яка в соцмережах виправдовувала російську агресію проти України та закликала до визнання так званої "незалежності Л/ДНР".