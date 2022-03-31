СБУ ліквідувала російського інтернет-агента та знешкодила банду, яка нападала на тероборону

Служба безпеки України ліквідувала нову агентурну мережу і знешкодила банду, яка нападала на підрозділи тероборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Зокрема, у Дніпропетровській області СБУ нейтралізувала ОЗУ, яке здійснило напад на одного з керівників місцевої тероборони. Зазначається, зо чоловік завадив незаконному перевезенню зброї через блокпост.
Також у Луганській області відкрили кримінальні провадження щодо групи депутатів Держдуми РФ, які проводили пропагандистські акції у Луганську, мотивуючи членів збройних формувань так званої "ЛНР" на активні бойові дії проти України.
У Рівненській області виявили агента російських спецслужб, який збирав розвідувальну інформацію.
Окрім того, у Києві затримали ворожого інтернет-агента, який закликав до агресивної війни, погрожував українським військовим і виправдовував злочини окупантів.
СБУ у Вінниці викрила місцеву мешканку, яка в соцмережах виправдовувала російську агресію проти України та закликала до визнання так званої "незалежності Л/ДНР".
Раніше ми повідомляли, що СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тисяч фейкових акаунтів.
Також ми писали, що СБУ зафіксувала доказ воєнних злочинів Росії.
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