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СБУ ликвидировала незаконный канал легализации россиян

Новина українською →
Понедельник 04 июля 2022 15:39
СБУ ликвидировала незаконный канал легализации россиян Фото: СБУ ликвидировала незаконный канал легализации россиян (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители задержали участников группировки, которая занималась легализацией граждан РФ и ряда других стран. Схему организовал чиновник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что главными клиентами группировки были граждане России и стран с повышенной террористической угрозой с Ближнего Востока и Центральной Азии. Мигрантов могли использовать российские спецслужбы для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Незаконную деятельность организовал заместитель начальника Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и в Киевской области. Чиновник наладил механизм безосновательного оформления украинских документов для нелегалов", - отмечают в СБУ.

По информации правоохранителей, мигрантам предоставляли вид на временное или постоянное проживание в Украине, а также удостоверение беженцев. За это брали плату в размере от 10 до 15 тысяч долларов с человека.

В Киеве был задержан лидер группировки и его сообщник во время получения взятки. Сейчас решается вопрос о назначении меры пресечения злоумышленникам.

СБУ ликвидировала незаконный канал легализации россиянЗадержание злоумышленников (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала российскую агентурную сеть в Киеве. Шпионы РФ собирали разведданные по обороне столицы.

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