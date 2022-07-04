СБУ ликвидировала незаконный канал легализации россиян
Украинские правоохранители задержали участников группировки, которая занималась легализацией граждан РФ и ряда других стран. Схему организовал чиновник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что главными клиентами группировки были граждане России и стран с повышенной террористической угрозой с Ближнего Востока и Центральной Азии. Мигрантов могли использовать российские спецслужбы для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.
"Незаконную деятельность организовал заместитель начальника Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и в Киевской области. Чиновник наладил механизм безосновательного оформления украинских документов для нелегалов", - отмечают в СБУ.
По информации правоохранителей, мигрантам предоставляли вид на временное или постоянное проживание в Украине, а также удостоверение беженцев. За это брали плату в размере от 10 до 15 тысяч долларов с человека.
В Киеве был задержан лидер группировки и его сообщник во время получения взятки. Сейчас решается вопрос о назначении меры пресечения злоумышленникам.
Задержание злоумышленников (facebook.com/SecurSerUkraine)
Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала российскую агентурную сеть в Киеве. Шпионы РФ собирали разведданные по обороне столицы.
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