ru ua
Пн, 04 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

СБУ ліквідувала незаконний канал легалізації росіян

Новость на русском →
Понеділок 04 липня 2022 15:39
СБУ ліквідувала незаконний канал легалізації росіян Фото: СБУ ліквідувала незаконний канал легалізації росіян (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці затримали учасників угруповання, яке займалося легалізацією громадян РФ і ряду інших країн. Схему організував чиновник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Відзначається, що головними клієнтами угруповання були громадяни Росії і країн з підвищеною терористичною загрозою з Близького Сходу і Центральної Азії. Мігрантів могли використовувати російські спецслужби для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.

"Незаконну діяльність організував заступник начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби в Києві та Київській області. Чиновник налагодив механізм безпідставного оформлення українських документів для нелегалів", - зазначають в СБУ.

За інформацією правоохоронців, мігрантам надавали посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні, а також посвідчення біженців. За це брали плату в розмірі від 10 до 15 тисяч доларів з людини.

У Києві був затриманий лідер угруповання і його спільник під час отримання хабара. Наразі вирішується питання про призначення запобіжного заходу зловмисникам.

СБУ ліквідувала незаконний канал легалізації росіянЗатримання зловмисників (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала російську агентурну мережу в Києві. Шпигуни РФ збирали розвіддані з оборони столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація ДМС
NEWS
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
DAILY
Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони