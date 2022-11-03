СБУ ідентифікувала нових колаборантів, які вступили до окупаційного "МВД РФ" на Запоріжжі

"Служба безпеки продовжує системно викривати зрадників і колаборантів, які перебувають у захоплених районах півдня та сходу України. У ході комплексних заходів встановлено особи ще чотирьох ворожих поплічників, які вступили до створеного окупантами “головного управління МВД в Запорізькій області”, - повідомляють в СБУ.

Серед них троє колишніх посадовців, які були звільнені з правоохоронних органів України за "кришування" наркоугруповань і систематичне хабарництво.

Встановлено, що у лавах псевдоутворення вони виконують каральні завдання агресорів з придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованої територій регіону. Для цього використовують масові репресії, переслідування і незаконні затримання громадян, зокрема учасників руху спротиву. До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство, погрози, вбивства. Зафіксовано факти викрадення і катування людей.

"Крім того, під виглядом незаконних обшуків колаборанти розграбовують помешкання місцевих жителів. Під час таких "нальотів" у людей зникають гроші, побутова техніка та інші особисті речі. Також вони беруть участь у захопленні місцевих підприємств, які відмовляються співпрацювати з окупаційною адміністрацією", - додали в СБУ.

Задокументовано факти обкладання "даниною" власників агропідприємств. За різні суми «відкупних» зловмисники обіцяють фермерам не перешкоджати їм у господарській діяльності. У разі незгоди - погрожують насильством та знищенням майна.

Зазначено, що в результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази злочинних дій колаборантів, встановили місця їх перебування та маршрути переміщення.

Слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.