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СБУ викрила колаборанта, який допомагав росіянам захоплювати підприємства у Куп’янську

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Середа 02 листопада 2022 12:16
СБУ викрила колаборанта, який допомагав росіянам захоплювати підприємства у Куп’янську Фото: СБУ викрила колаборанта, який допомагав росіянам захоплювати підприємства у Куп’янську (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

На звільненій території Харківської області СБУ затримала ще одного колаборанта. Зрадник допомагав росіянам захоплювати у Куп’янську підприємства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

54-річний мешканець був одним з перших, хто перейшов на бік росіян під час окупації Харківської області. Чоловік погодився очолити так званий "Кондрашовский территориальный отдел" окупаційної адміністрації Куп’янського району.

"Перебуваючи на "посаді", колаборант особисто сприяв запровадженню окупаційного режиму в регіоні, а також вирішував транспортно-логістичні питання базування загарбників на території громади", - додає пресслужба.

Зазначається, що зрадник виявляв українські підприємства, які відмовились від співпраці з ворогом для їх подальшої примусової "перереєстрації".

Після звільнення Харківської області чоловік намагався переховуватись на території регіону, однак пізніше СБУ встановила його місцеперебування та затримала.

Відповідно до ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, колаборанту загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно мешканця Дніпра засудили до 5 років позбавлення волі за те, що він зливав ворогу дані про ЗСУ

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