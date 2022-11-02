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СБУ завершила розслідування справи "крота" в Харківському управлінні

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Середа 02 листопада 2022 18:07
СБУ завершила розслідування справи "крота" в Харківському управлінні Фото: СБУ завершила розслідування щодо "крота" ФСБ, якого виявили в Харківському управлінні (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України завершила розслідування щодо "крота" ФСБ в Харківському управлінні органу. Зраднику загрожує довічне тюремне ув'язнення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Злочинець погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гарантії безпеки для нього й його родини.

В межах очищення власних лав, СБУ викрила "крота" та зібрала усі необхідні докази для висунення проти нього звинувачення. Відповідно до ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, зраднику загрожує покарання у вигляді п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Згідно з даними слідства, чоловіка завербували ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Посада в координаційному штабі обласного управління СБУ дозволяла йому таємно збирати та передавати представнику головного управління генерального штабу Росії розвіддані про дислокацію і переміщення військової техніки та особового складу Сил оборони України, а також про плани та діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб", - додає пресслужба.

Росіяни використовували "злиту" інформацію, аби уникати ударів ЗСУ й планувати диверсії, а також обстріли стратегічних об’єктів міста та оборонних позицій.

Зрадника було затримано під час чергового збору даних для підготовки ракетного удару по адміністративній будівлі управління СБУ в Харківській області.

Фото: СБУ завершила розслідування щодо "крота" ФСБ, якого виявили в Харківському управлінні (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в червні СБУ затримала "крота" спецслужб РФ у харківському управлінні Служби безпеки.

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