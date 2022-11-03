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СБУ идентифицировала новых коллаборантов, вступивших в оккупационный "МВД РФ" в Запорожье

Фото: СБУ идентифицировала новых коллаборантов (volyn.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности продолжает системно разоблачать предателей и коллаборационистов, которые находятся на захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности продолжает системно разоблачать предателей и коллаборационистов, которые находятся в захваченных районах юга и востока Украины. В ходе комплексных мероприятий установлены лица еще четырех вражеских приспешников, которые вступили в созданное оккупантами "главное управление МВД по Запорожской области", - сообщают в СБУ.

Среди них трое бывших должностных лиц, которые были уволены из правоохранительных органов Украины за "крышевание" наркогруппировок и систематическое взяточничество.

Установлено, что в рядах псевдообразования они выполняют карательные задачи агрессоров по подавлению сопротивления и запугивания жителей временно оккупированной территории региона. Для этого используют массовые репрессии, преследования и незаконные задержания граждан, в частности, участников движения сопротивления. К потерпевшим применяют психологическое давление, насилие, угрозы, убийства. Зафиксированы факты похищения и истязания людей.

"Кроме того, под видом незаконных обысков коллаборанты разграбляют жилье местных жителей. Во время таких "налетов" у людей пропадают деньги, бытовая техника и другие личные вещи. Также они принимают участие в захвате местных предприятий, отказывающихся сотрудничать с оккупационной администрацией", - добавили в СБУ.

Задокументированы факты обложения "данью" владельцев агропредприятий. За разные суммы «откупных» злоумышленники обещают фермерам не мешать им в хозяйственной деятельности. В случае несогласия - угрожают насилием и уничтожением имущества.

Отмечено, что в результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ собрали безоговорочные доказательства преступных действий коллаборантов, установили места их нахождения и маршруты перемещения.

Следователи Службы безопасности сообщили всем четырём фигурантам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Служба безопасности Украины завершила расследование касаемо "крота" ФСБ в Харьковском управлении органа. Предателю грозит пожизненное тюремное заключение.


Также раньше мы писали, что на освобожденной территории Харьковской области СБУ задержала еще одного коллаборанта. Предатель помогал россиянам захватывать в Купянске предприятия.

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