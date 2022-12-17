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СБУ в Херсонской области разоблачила коллаборанта, способствовавшего оккупации региона

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Суббота 17 декабря 2022 13:38
СБУ в Херсонской области разоблачила коллаборанта, способствовавшего оккупации региона Фото: СБУ в Херсонской области разоблачила коллаборанта, способствовавшего оккупации региона (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсонской области разоблачен дежурный коллаборант, который помогал врагу во время оккупации региона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, предатель сотрудничал с врагом во время оккупации и добровольно вступил в должность "глави Новорайского сельского совета ВГА Бериславского района Херсонской области".

Мужчина обустроился в захваченном россиянами админздании сельского совета и активно выполнял возложенные на него задачи. Также угрозами попытался склонить местное население к сотрудничеству с российскими ничтожествами.

"Он распоряжался о переходе хозяйствующих субъектов села на российскую систему регистрации и налогообложения. Также склонял их к ведению расчетов в российских рублях", - добавляет пресс-служба.

Отмечается, что предатель также способствовал расселению российских солдат в вынужденно покинутые местными дома и квартиры.

После задержания мужчину содержат под стражей без альтернативы внесению залога.

СБУ в Херсонской области разоблачила коллаборанта, способствовавшего оккупации региона

Фото: СБУ в Херсонской области разоблачила коллаборанта, способствовавшего оккупации региона (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ задержала российского пособника, предоставившего автобусы для перевозки захватчиков из Крыма в Херсон.

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