СБУ на границе с Россией и Беларусью нашла оружие и тепловизоры

Служба безопасности Украины сообщила о выявлении скрытого в Черниговской области, вблизи границы с Россией и Беларусью, арсенала огнестрельного оружия с тепловизорами. Тайник нашли на территории охотничьих баз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"Средства поражения обнаружены на территории двух частных охотничьих баз, которые находятся вблизи границы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Во время обысков по местам расположения объектов и адресам проживания представителей их администрации правоохранители изъяли ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 мм, 4 винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, прибором для бесшумной стрельбы и тепловизором, пистолет Макарова, револьвер, почти 400 патронов различного калибра, дымовую шашку", - сообщили в ведомстве.

При этом отмечается, что работники СБУ также нашли 400 единиц специальных отмычек для скрытого проникновения в помещения.

"Выявленные средства поражения и другие предметы направлены на экспертизу. В рамках уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование", - резюмируется в сообщении.