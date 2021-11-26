СБУ на кордоні з Росією та Білоруссю знайшла зброю та тепловізори

Служба безпеки України повідомила про виявлення прихованого в Чернігівській області, поблизу кордону з Росією та Білоруссю, арсеналу вогнепальної зброї з тепловізорами. Схованку знайшли на території мисливських баз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

"Засоби ураження виявлено на території двох приватних мисливських баз, які розташовані поблизу кордону з Російською Федерацією та Республікою Білорусь. Під час обшуків за місцями розташування об’єктів та адресами проживання представників їх адміністрації правоохоронці вилучили ручний кулемет Калашникова калібру 7,62 мм, 4 гвинтівки іноземного виробництва з оптичним прицілом, пристроєм для безшумної стрільби і тепловізором, пістолет Макарова, револьвер, майже 400 набоїв різного калібру, димову шашку", -повідомили у відомстві.

При цьому відмічається, що працівники СБУ також знайшли 400 одиниць спеціальних відмичок для прихованого проникнення до приміщень.

"Виявлені засоби ураження та інші предмети направлено на експертизу. У межах кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування", - резюмується в повідомленні.