СБУ и ГБР проводят обыски в "Укргаздобыче"

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukrgasvydobuvannya)

Обыски в "Укргаздобыче" проходят с утра

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований проводят обыски в "Укргаздобыче". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что органы Генпрокуратуры, ГБР и СБУ проводят обыски в аппарате управления АО "Укргаздобыча" и в Газопромышленном управлении "Полтавагаздобыча"

"Со своей стороны "Укргаздобыча" сотрудничает с представителями правоохранительных органов и предоставляет всю необходимую документацию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция проводит обыски в офисе национализированного "ПриватБанка". В пресс-службе учреждения отметили, что подробная информация будет предоставлена в ближайшее время.

На прошлой неделе в Киеве проходили обыски в "Укрэнерго" по делу о хищении государственных средств в особо крупных размерах. По данным следствия, полиция разоблачила схему присвоения государственных средств должностными лицами "Укрэнерго". Сумма ущерба составила более 40 млн гривен, речь идет о злоупотреблениях на конкурсных торгах по закупке товаров, работ и услуг.