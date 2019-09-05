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Полиция назвала причину обысков в "Укрэнерго"

Новости » Происшествия    05.09.2019 - 16:42
Полиция назвала причину обысков в "Укрэнерго"
Иллюстративное фото (УНИАН)

Обыски в "Укрэнерго" проходят по делу о хищениях на закупках

Обыски в компании "Укрэнерго" проходят по делу о хищении государственных средств в особо крупных размерах. Об этом говорится в сообщении Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Сообщается, что полиция разоблачила схему присвоения государственных средств должностными лицами "Укрэнерго". По данным следствия, сумма ущерба составляет более 40 млн гривен, речь идет о злоупотреблениях на конкурсных торгах по закупке товаров, работ и услуг.

На данный момент полиция под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры проводит обыски на территории Киева, Харькова, Львова и Киевской области в офисных помещениях и по месту жительства подозреваемых.

Полиция назвала причину обысков в &quot;Укрэнерго&quot;

Напомним, в начале августа Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало директора "Оператора рынка" Владимира Евдокимова. Его подозревают в причастности к схеме с введением так называемой формулы "Роттердам+".

По этому делу также проходит бывший глава Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк. Сегодня стало известно, что суд дал разрешение на его задержание.

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