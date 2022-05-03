СБУ: элитные подразделения оккупантов не выдерживают натиска ВСУ и бегут из Украины

Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупантов. Выяснилось, что даже элитные подразделения врага не выдерживают натиска украинских защитников и бегут от войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Росгвардия, полиция, омоновцы... Они не хотят идти дальше. Вот эти всякие боевики наши, бл*дь, заднюю дали, поехали в Россию" - недовольно рассказывает своему знакомому оккупант.
Он признается, что за два месяца войны в Украине российская армия понесла больше потерь, чем за четыре года боев в Чечне.
Однако, на "счетчике" украинских воинов уже более 24 тысяч ликвидированных оккупантов.
Ранее мы сообщали, что СБУ опубликовала новый разговор, где враг рассказывает, что они уничтожают собственную технику, чтобы не воевать с ВСУ.
Также мы писали, что оккупанты так боятся ВСУ, что массово отказываются идти в новое наступление в Харьковской области.
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