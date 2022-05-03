СБУ: елітні підрозділи окупантів не витримують натиску ЗСУ та тікають з України

Служба безпеки України опублікувала розмову окупантів. З'ясувалось, що навіть елітні підрозділи ворога не витримують натиску українських захисників та тікають від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Однак, на "лічильнику" українських воїнів уже понад 24 тисячі ліквідованих окупантів.

Він зізнається, що за два місяці війни в Україні російська армія зазнала більше втрат, ніж за чотири роки боїв у Чечні.

"Росгвардія, поліція, омонівці... Вони не хочуть іти далі. Ось ці всякі бойовики наші, бл*дь, задню дали, поїхали в Росію" - невдоволено розповідає своєму знайомому окупант.

Раніше ми повідомляли, що СБУ опублікувала нову розмову, де ворог розповідає, що вони нищать власну техніку, аби не воювати з ЗСУ.

Також ми писали, що окупанти так бояться ЗСУ, що масово відмовляються йти в новий наступ у Харківській області.

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