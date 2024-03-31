СБУ допомогла викрити мережу впливу Медведчука в ЄС, - джерело

Згідно з даними джерел РБК-Україна, мережу вдалося викрити завдяки допомозі Служби безпеки України (СБУ).

Проросійська мережа платила політикам гроші за вихваляння Росії, а також російського диктатора в європейських медіа. Також депутати повинні були публікувати антиукраїнські та антиєвропейські матеріали на сайті "Голос Європи". Це повинно було допомогти привести до Європарламенту якомога більше проросійських політиків.

Водночас зазначається, що сайт "Голос Європи" було запущено Медведчуком та колишнім генеральним продюсером телеканалу "112 Україна" Артемом Марчевським.

Наразі європейські депутати вимагають ретельного розслідування щодо російського впливу, а також покарання для "колег", які відпрацьовували гроші Росії.

Що передувало

Нещодавно прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що Російська Федерація підкуповувала депутатів Європейського парламенту для поширення пропаганди. За його словами, цього тижня було налагоджено тісну співпрацю між бельгійськими та чеськими спецслужбами з метою розгрому російської пропагандистської мережі.

Також 27 березня Чехія запровадила санкції проти Медведчука. Причиною стала його діяльність, яка була пов'язана з компанією "Голос Європи".

Зокрема 28 березня польські спецслужби провели низку обшуків у справі про діяльність мережі шпигунів РФ, які також дискредитували Україну.