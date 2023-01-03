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СБУ на деокупованій частині Миколаївської області виявила чергове місце катувань

Фото: (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

СБУ виявила ще одне місце тортур російських загарбників під час стабілізаційних заходів в одному із звільнених районів Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Об'єкт облаштовано на території захопленого приватного будинку в окупованому селищі Олександрівка. Війська РФ насильно тримали та жорстоко катували місцевих жителів, які відмовилися співпрацювати з ворогом.

Люди намагалися "вибити" адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору. Постраждалих душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами та застосовували електрошокер.

Під час огляду правоохоронці виявили знаряддя тортур. Крім того, встановлені українські громадяни, яких окупанти протягом місяця незаконно утримували та катували. За викритими фактами порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти на захоплених територіях України створюють катівні для дітей. Такі камери було виявлено у звільненому Херсоні.

Також у Херсонській області знайшли ще одну катівню окупантів. Росіяни перетворили будівлю районного суду на місце для утримання українців.

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