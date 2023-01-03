СБУ на деокупованій частині Миколаївської області виявила чергове місце катувань

СБУ виявила ще одне місце тортур російських загарбників під час стабілізаційних заходів в одному із звільнених районів Миколаївської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.
Об'єкт облаштовано на території захопленого приватного будинку в окупованому селищі Олександрівка. Війська РФ насильно тримали та жорстоко катували місцевих жителів, які відмовилися співпрацювати з ворогом.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти на захоплених територіях України створюють катівні для дітей. Такі камери було виявлено у звільненому Херсоні.
Також у Херсонській області знайшли ще одну катівню окупантів. Росіяни перетворили будівлю районного суду на місце для утримання українців.
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