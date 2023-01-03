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СБУ на деоккупированной части Николаевской области выявила очередное место пыток

Фото: (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

СБУ обнаружила еще одно место пыток российских захватчиков во время стабилизационных мероприятий в одном из освобожденных районов Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Объект был обустроен на территории захваченного частного дома в оккупированном поселке Александровка. Войска РФ насильно держали и жестоко пытали местных жителей, отказавшихся сотрудничать с врагом.

У людей пытались "выбить" адреса пребывания украинских патриотов, в частности участников движения сопротивления. Пострадавших душили полиэтиленовыми пакетами, избивали тяжелыми предметами и применяли электрошокер.

Во время осмотра правоохранители обнаружили орудия пыток. Кроме того, установлены украинские граждане, которых оккупанты в течение месяца незаконно удерживали и пытали. По разоблаченным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Недавно РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты на захваченных территориях Украины создают застенки для детей. Такие камеры были обнаружены в освобожденном Херсоне.

Также в Херсонской области нашли еще одну пыточную оккупантов. Россияне превратили здание районного суда в место для содержания украинцев.

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