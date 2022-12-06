У Херсонській області знайшли ще одну катівню окупантів

У Херсонській області співробітники обласної прокуратури виявили ще одне приміщення, яке російські окупанти перетворили на катівню і в якому утримували українських громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, у камерах окупанти незаконно утримували цивільних з проукраїнською позицією. Слідчі дії правоохоронців допомогли виявити низку речових доказів, які були вилучені. Серед них - списки 112 громадян, щодо яких могли застосовувати фізичний і психологічний тиск. Наразі правоохоронці встановлюють усіх потерпілих від дій окупантів.

За повідомленням прокуратури, під час окупації у цьому будинку поблизу Херсона, де до початку війни розміщувався районний суд, дислокувалися російські військові і використовували будівлю як штаб.

Як повідомляло РБК-Україна, факти воєнних злочинів російських окупантів продовжують фіксувати у звільненому Херсоні. Серед таких - катівні, які облаштовували загарбники для утримання та знущання з патріотів, які не бажали співпрацювати з ворогом.

Крім того, у звільненій Снігурівці Миколаївської області російські окупанти теж влаштували катівні, де допитували місцевих жителів.

Раніше ми писали, що російські військові під час окупації Харківської області нищили все українське, зокрема сферу освіти. Вчителів катували та змушували русифікувати дітей.

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