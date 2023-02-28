UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ блокувала схеми ухилення від призову в низці областей: подробиці

Фото: СБУ блокувала схеми ухилення від призову в низці областей (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ викрила схеми ухилення від призову в Київській, Закарпатській й Вінницькій областях. Серед організаторів - член комісії Київського обласного бюро медико-соціальної експертизи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"У ході слідчо-оперативних дій в декількох областях України викрито сімох організаторів оборудок. За гроші вони пропонували потенційним призовникам уникнути мобілізації на підставі підроблених документів про стан здоров’я та шляхом нелегального перетину кордону", - пише пресслужба СБУ.

Середня вартість послуги становила від 2 до 8 тисяч доларів:

  • Київська область:

Викрито членів Київського обласного бюро МСЕК, які оформляли ухилянтам групу інвалідності;

  • Вінницька область:

Підробляли медичні довідки "клієнтів" із реквізитами лікарень, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України;

  • Закарпатська область:

Затримано двох мешканців Рахівського району, які пропонували "ухилянтам" втеки до ЄС через річку. У вартість послуги входили рятувальні жилети.

Під час обшуків були виявлені:

  • мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності;
  • медичні документи із ознаками підробки;
  • гроші, отримані злочинним шляхом.

Фото: СБУ блокувала схеми ухилення від призову в низці областей (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні також арештували майно російського бізнесмена Миколи Сердюка на суму 60 млн гривень, який, зі свого боку, причетний до фінансування збройної агресії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніСлужба безпеки України