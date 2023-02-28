СБУ блокувала схеми ухилення від призову в низці областей: подробиці

СБУ викрила схеми ухилення від призову в Київській, Закарпатській й Вінницькій областях. Серед організаторів - член комісії Київського обласного бюро медико-соціальної експертизи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"У ході слідчо-оперативних дій в декількох областях України викрито сімох організаторів оборудок. За гроші вони пропонували потенційним призовникам уникнути мобілізації на підставі підроблених документів про стан здоров’я та шляхом нелегального перетину кордону", - пише пресслужба СБУ.
Середня вартість послуги становила від 2 до 8 тисяч доларів:
Викрито членів Київського обласного бюро МСЕК, які оформляли ухилянтам групу інвалідності;
Підробляли медичні довідки "клієнтів" із реквізитами лікарень, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України;
Затримано двох мешканців Рахівського району, які пропонували "ухилянтам" втеки до ЄС через річку. У вартість послуги входили рятувальні жилети.
Під час обшуків були виявлені:
Фото: СБУ блокувала схеми ухилення від призову в низці областей (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні також арештували майно російського бізнесмена Миколи Сердюка на суму 60 млн гривень, який, зі свого боку, причетний до фінансування збройної агресії проти України.
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