СБУ блокувала схеми ухилення від призову в низці областей: подробиці

"У ході слідчо-оперативних дій в декількох областях України викрито сімох організаторів оборудок. За гроші вони пропонували потенційним призовникам уникнути мобілізації на підставі підроблених документів про стан здоров’я та шляхом нелегального перетину кордону", - пише пресслужба СБУ.

Середня вартість послуги становила від 2 до 8 тисяч доларів:

Київська область:

Викрито членів Київського обласного бюро МСЕК, які оформляли ухилянтам групу інвалідності;

Вінницька область:

Підробляли медичні довідки "клієнтів" із реквізитами лікарень, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України;

Закарпатська область:

Затримано двох мешканців Рахівського району, які пропонували "ухилянтам" втеки до ЄС через річку. У вартість послуги входили рятувальні жилети.

Під час обшуків були виявлені:

мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності;

медичні документи із ознаками підробки;

гроші, отримані злочинним шляхом.

Фото: СБУ блокувала схеми ухилення від призову в низці областей (ssu.gov.ua)