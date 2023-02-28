В Україні арештували активи бізнесмена Росії, який фінансує випробування ворожих ракет
Суд арештував майно російського бізнесмена Миколи Сердюка на суму 60 млн гривень. Росіянин причетний до фінансування збройної агресії проти України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Рішення суду стосується шістьох компаній з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції у Київській та Сумській областях.
Загальна вартість арештованих активів становить 60 млн грн", - пише пресслужба.
Зазначається, що російський бізнесмен є власником:
- "Московського дослідного заводу бурової техніки";
- "Гідроінжбуду";
Також він входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кремля.
За вказівками підконтрольні українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон. Частина прибутків була спрямована на фінансування науково-випробувальних полігонів Росії й навчальні центри, де проходили випробування авіації та ракетного озброєння.
"Щоб приховати свій бізнес в Україні після повномасштабного вторгнення, Сердюк намагався "переписати" власні підприємства на дев’ятьох представників підконтрольних комерційних структур", - додає СБУ.
Зокрема Сердюк створив дві фірми в Сумській області та в одній з країн ЄС для нелегального виведення власних прибутків з України.
Під час обшуків були виявлені:
- бухгалтерську звітність;
- чорнові записи;
- мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.
Фото: в Україні арештували активи бізнесмена Росії, який фінансує випробування ворожих ракет (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні суд також арештував майно 17 підприємств, власниками яких є резиденти Росії.Загальна сума майна становить більше 142 млн гривень.
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