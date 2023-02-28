СБУ блокировала схемы уклонения от призыва в ряде областей: подробности

"В ходе следственно-оперативных действий в нескольких областях Украины разоблачены семь организаторов сделок. За деньги они предлагали потенциальным призывникам избежать мобилизации на основании поддельных документов о состоянии здоровья и путем нелегального пересечения границы", - пишет прессслужба СБУ.

Средняя стоимость услуги составляла от 2 до 8 тысяч долларов.

Киевская область:

Разоблачены члены Киевского областного бюро МСЭК, которые оформляли уклоняющим группу инвалидности;

Винницкая область:

Подделывали медицинские справки "клиентов" с реквизитами больниц, находящихся на временно оккупированных юго-востоке Украины;

Закарпатская область:

Задержаны двое жителей Раховского района, которые предлагали "уклончанам" бегство в ЕС через реку. В стоимость услуги входили спасательные жилеты.

Во время обысков были обнаружены:

мобильные телефоны и компьютерная техника с подтверждениями незаконной деятельности;

медицинские документы с признаками подделки;

деньги, полученные преступным путём.

Фото: СБУ блокировала схемы уклонения от призыва в ряде областей (ssu.gov.ua)