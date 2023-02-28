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СБУ блокировала схемы уклонения от призыва в ряде областей: подробности

Фото: СБУ блокировала схемы уклонения от призыва в ряде областей (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ разоблачила схемы уклонения от призыва в Киевской, Закарпатской и Винницкой областях. Среди организаторов - член комиссии Киевского областного бюро медико-социальной экспертизы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"В ходе следственно-оперативных действий в нескольких областях Украины разоблачены семь организаторов сделок. За деньги они предлагали потенциальным призывникам избежать мобилизации на основании поддельных документов о состоянии здоровья и путем нелегального пересечения границы", - пишет прессслужба СБУ.

Средняя стоимость услуги составляла от 2 до 8 тысяч долларов.

  • Киевская область:

Разоблачены члены Киевского областного бюро МСЭК, которые оформляли уклоняющим группу инвалидности;

  • Винницкая область:

Подделывали медицинские справки "клиентов" с реквизитами больниц, находящихся на временно оккупированных юго-востоке Украины;

  • Закарпатская область:

Задержаны двое жителей Раховского района, которые предлагали "уклончанам" бегство в ЕС через реку. В стоимость услуги входили спасательные жилеты.

Во время обысков были обнаружены:

  • мобильные телефоны и компьютерная техника с подтверждениями незаконной деятельности;
  • медицинские документы с признаками подделки;
  • деньги, полученные преступным путём.

Фото: СБУ блокировала схемы уклонения от призыва в ряде областей (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине также арестовали имущество российского бизнесмена Николая Сердюка на сумму 60 млн гривен, который, со своей стороны, причастен к финансированию вооруженной агрессии против Украины.

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