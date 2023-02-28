СБУ блокировала схемы уклонения от призыва в ряде областей: подробности

СБУ разоблачила схемы уклонения от призыва в Киевской, Закарпатской и Винницкой областях. Среди организаторов - член комиссии Киевского областного бюро медико-социальной экспертизы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"В ходе следственно-оперативных действий в нескольких областях Украины разоблачены семь организаторов сделок. За деньги они предлагали потенциальным призывникам избежать мобилизации на основании поддельных документов о состоянии здоровья и путем нелегального пересечения границы", - пишет прессслужба СБУ.
Средняя стоимость услуги составляла от 2 до 8 тысяч долларов.
Разоблачены члены Киевского областного бюро МСЭК, которые оформляли уклоняющим группу инвалидности;
Подделывали медицинские справки "клиентов" с реквизитами больниц, находящихся на временно оккупированных юго-востоке Украины;
Задержаны двое жителей Раховского района, которые предлагали "уклончанам" бегство в ЕС через реку. В стоимость услуги входили спасательные жилеты.
Во время обысков были обнаружены:
Фото: СБУ блокировала схемы уклонения от призыва в ряде областей (ssu.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине также арестовали имущество российского бизнесмена Николая Сердюка на сумму 60 млн гривен, который, со своей стороны, причастен к финансированию вооруженной агрессии против Украины.
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