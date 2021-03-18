UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

СБУ блокировала торговлю секретной информацией силовых ведомств

Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины заблокировала торговлю секретной информацией из баз украинских силовых структур. Фигуранты дела незаконно вмешивались в базы данных, а полученную из них информацию продавали заказчикам.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Среди организаторов незаконной схемы, как установила СБУ, должностные лица государственных органов, а причастными к ней считают сотрудников правоохранительных и контролирующих структур.

Секретную информацию злоумышленники получали из баз данных подразделений Министерства внутренних дел, Государственной миграционной, налоговой и пограничной служб.

Правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям и провели шесть обысков в Киевской, Херсонской и Кировоградской областях. В ходе следственных действий обнаружили и изъяли ноутбуки, банковские карты, распечатки незаконных выписок из баз данных и другие доказательства незаконной деятельности.

Расследование продолжается, спецслужба устанавливает всех причастных к организации этой незаконной схемы.

Фото: обыски у фигурантов дела (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно в Одессе правоохранители разоблачили хакера, который похитил пароли 15 миллионов пользователей систем интернет-банкинга. Хакером оказался 24-летний житель области.

Кроме того, в начале недели СБУ заблокировала масштабную хакерскую атаку на украинские правительственные ресурсы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Служба безопасности Украиныторговляинформациябаза данных
Читайте также
В Киеве разоблачили мошеннические call-центры. Работали под видом "брокерских компаний"
В Днепре задержали агента "спецслужб ДНР": собирал разведданные о ВСУ
Прогноз погоды