СБУ блокировала торговлю секретной информацией силовых ведомств

Среди организаторов незаконной схемы, как установила СБУ, должностные лица государственных органов, а причастными к ней считают сотрудников правоохранительных и контролирующих структур.

Секретную информацию злоумышленники получали из баз данных подразделений Министерства внутренних дел, Государственной миграционной, налоговой и пограничной служб.

Правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям и провели шесть обысков в Киевской, Херсонской и Кировоградской областях. В ходе следственных действий обнаружили и изъяли ноутбуки, банковские карты, распечатки незаконных выписок из баз данных и другие доказательства незаконной деятельности.

Расследование продолжается, спецслужба устанавливает всех причастных к организации этой незаконной схемы.

Фото: обыски у фигурантов дела (ssu.gov.ua)