СБУ блокувала торгівлю секретною інформацією силових відомств

Серед організаторів незаконної схеми, як встановила СБУ, посадовці державних органів, а причетними до неї вважають співробітників правоохоронних та контролюючих структур.

Секретну інформацію зловмисники отримували з баз даних підрозділів Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної, податкової та прикордонної служб.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за двома статтями та провели шість обшуків у Київській, Херсонській та Кіровоградській областях. В ході слідчих дій знайшли та вилучили ноутбуки, банківські карти, роздруківки незаконних витягів з баз даних та інші докази незаконної діяльності.

Розслідування триває, спецслужба встановлює всіх причетних до організації цієї незаконної схеми.

Фото: обшуки у фігурантів справи (ssu.gov.ua)