СБУ блокувала продаж секретної військової інформації

Фото: обшуки (ssu.gov.ua)

Покупцями секретної інформації були також представники Росії

Правоохоронці виявили та блокували діяльність злочинної групи, яка незаконно продавала секретну інформацію, в тому числі військового характеру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Як встановили оперативники, четверо мешканців Івано-Франківської області створили сайт, розміщений на закордонному сервісі, за допомогою якого пропонували придбати інформацію з обмеженим доступом.

Серед масивів незаконно отриманих даних, були також відомості про закупівлю та переміщення військової техніки. Покупцями інформації, зокрема, були представники Російської Федерації.

"Задокументовано, що тільки до одного із "сервісів" зловмисників було підключено майже 50 замовників. За попередньою інформацією, серед покупців були також представники РФ. Фігурантів справи затримали під час продажу однієї з баз даних в Івано-Франківську", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що під час обшуків та слідчих дій правоохоронці виявиили комп'ютерну техніку з базами даних, які перебувають у власності держави та мають обмежений доступ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у липні оперативники СБУ блокували продаж конфіденційної інформації про перетин кордону. Незаконна діяльність була організована колишнім працівником Держприкордонслужби.

Крім того, британські спецслужби запідозрили Росію в причетності до викрадення секретних документів про переговори між Лондоном та Вашингтоном. Секретні документи в результаті виявилися у соціальній мережі Reddit і на трьох інтернет-сайтах Німеччини.