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СБУ блокировала продажу информации о пересечении границы

Новости » Происшествия    10.07.2019 - 15:23
СБУ блокировала продажу информации о пересечении границы
Иллюстративное фото (УНИАН)

Бывший работник ГПСУ получал и сбывал сведения о пересечении границы

Служба безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области блокировала механизм продажи конфиденциальной информации о пересечении границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, спецслужащие установили, что бывший сотрудник Государственной пограничной службы создал механизм незаконного получения и продажи информации с ограниченным доступом. В частности, злоумышленник продавал информацию о пересечении границы гражданами и наличии запрета на въезд в Украину для иностранцев.

Отмечается, что злоумышленник был задержан правоохранителями в Хмельницком после очередной передачи данных. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 361-2 УК.

В настоящее время продолжаются следственные действия для выявления и привлечения к ответственности других лиц, в частности чиновников, которые могут быть причастны к продаже конфиденциальной информации.

Напомним, ранее сотрудники СБУ разоблачили схему сбыта и получения информации из автоматизированных систем таможни Государственной фискальной службы. Сотрудники спецслужбы задокументировали факты сбыта служебной информации из базы на сумму в 30 тыс. гривен.

РБК-Украина писало, что СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга разоблачили и блокировали масштабный механизм финансирования террористической организации "Луганская народная республика". Объем средств, переведен лишь через национальную платежную систему, превысил 60 млн гривен.

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