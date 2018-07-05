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СБУ блокировала масштабный незаконный вылов рыбы в акватории Азовского моря

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 11:52
Фото: задержанное судно (ssu.gov.ua)
Фото: задержанное судно (ssu.gov.ua)

Сумма государственных убытков достигает 50 млн гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала масштабный незаконный вылов рыбы в акватории Азовского моря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Как отмечается, правоохранители установили, что схему незаконного вылова рыбы в Азовском море во время нереста организовали руководители двух госучреждений из сферы рыбного хозяйства и экологии моря.

Злоумышленники, используя квоту на вылов биоресурсов, в том числе в нерестовый период, предоставляли разрешения частным структурам на вылов "образцов рыбы" для проведения "исследований".

Фото: материалы СБУ (ssu.gov.ru)

Таким образом, злоумышленники браконьерским путем осуществляли незаконный промысел в особо крупных размерах.

Правоохранители задержали и арестовали в акватории Азовского моря два судна, на которых находилось почти 10 тонн рыбы.

Кроме того, было проведено 20 обысков на складах субъектов, причастных к незаконному промыслу. В ходе следственных действий было изъято почти 500 тонн рыбы и рыбной продукции.

"По предварительным выводам специалистов сумма государственных убытков достигает пятидесяти миллионов гривен. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 249 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам операции "Нерест" к админответственности привлечено почти 4 тыс. лиц.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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