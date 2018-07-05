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Інтерв'ю

СБУ блокувала масштабний незаконний вилов риби в акваторії Азовського моря

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 11:52
Фото: затримане судно (ssu.gov.ua)
Фото: затримане судно (ssu.gov.ua)

Сума державних збитків сягає 50 млн гривен

Служба безпеки України (СБУ) блокувала масштабний незаконний вилов риби в акваторії Азовського моря. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Як зазначається, правоохоронці встановили, що схему незаконного вилову риби в Азовському морі під час нересту організували керівники двох держустанов зі сфери рибного господарства та екології моря.

Зловмисники, використовуючи квоту на вилов біоресурсів,зокрема у нерестовий період, надавали дозволи приватним структурам на вилов "зразків риби" для проведення "досліджень".

 

Фото: матеріали СБУ (ssu.gov.ua)

Таким чином, зловмисники браконьєрським шляхом здійснювали незаконний промисел в особливо великих розмірах.

Правоохоронці затримали та заарештували в акваторії Азовського моря два судна, на яких знаходилося майже 10 тонн риби.

Крім того, було проведено 20 обшуків на складах суб’єктів, причетних до незаконного промислу. У ході слідчих дій було вилучено майже 500 тонн риби та рибної продукції.

"За попередніми висновками фахівців сума державних збитків сягає п’ятдесяти мільйонів гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 249 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами операції "Нерест" до адмінвідповідальності притягнуто майже 4 тис. осіб. 

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Теги публікації: Служба безпеки України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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