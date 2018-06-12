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Интервью

По результатам операции "Нерест" к админответственности привлечены почти 4 тыс. человек

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 22:57
Фото: изъятая рыба (npu.gov.ua)
Фото: изъятая рыба (npu.gov.ua)

У правонарушителей изъяли рыбу на общую сумму около 14,3 млн гривен

По результатам операции "Нерест" к админответственности привлечены почти 4 тыс. лиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Как сообщил начальник управления полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции Сергей Науменко, в рамках операции, которая длилась два месяца, правоохранители изъяли у правонарушителей более 43 тонн рыбы на общую сумму около 14,3 млн гривен.

"У правонарушителей изъято 244 плавсредства и 58 транспортных средств, свыше пяти тысяч единиц орудий незаконного вылова рыбы. Также полицейские изъяли более 43 тонны рыбы на общую сумму около 14,3 миллиона гривен", - сообщил Науменко.

В целом правоохранители провели более 5 тысяч патрулирований, а к административной ответственности было привлечено 3957 человек.

Также отмечается, что в ходе спецоперации полицией открыто 542 уголовных производства, из которых 336 - по фактам незаконного занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом (ст. 249 УК).

 

#полиция: по результатам операции «#нерест» к административной ответственности привлечено почти тысячи...

Опубликовано Национальная полиция Украины 12 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ захватила до 90% от общих рыболовных ресурсов Украины в Черном море.

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Теги публикации: полиция, рыба, нарушение прав  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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