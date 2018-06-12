По результатам операции "Нерест" к админответственности привлечены почти 4 тыс. человек

У правонарушителей изъяли рыбу на общую сумму около 14,3 млн гривен
По результатам операции "Нерест" к админответственности привлечены почти 4 тыс. лиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.
Как сообщил начальник управления полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции Сергей Науменко, в рамках операции, которая длилась два месяца, правоохранители изъяли у правонарушителей более 43 тонн рыбы на общую сумму около 14,3 млн гривен.
"У правонарушителей изъято 244 плавсредства и 58 транспортных средств, свыше пяти тысяч единиц орудий незаконного вылова рыбы. Также полицейские изъяли более 43 тонны рыбы на общую сумму около 14,3 миллиона гривен", - сообщил Науменко.
В целом правоохранители провели более 5 тысяч патрулирований, а к административной ответственности было привлечено 3957 человек.
Также отмечается, что в ходе спецоперации полицией открыто 542 уголовных производства, из которых 336 - по фактам незаконного занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом (ст. 249 УК).
#полиция: по результатам операции «#нерест» к административной ответственности привлечено почти тысячи...Опубликовано Национальная полиция Украины 12 июня 2018 г.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ захватила до 90% от общих рыболовных ресурсов Украины в Черном море.