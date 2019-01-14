СБУ блокувала контрабанду наркотиків до країн ЄС та РФ

Фото: вилучені наркотики (ssu.gov.ua)

Оперативники вилучили наркотики на 3 млн гривень

У Запорізькій області співробітники Служби безпеки України викрили угруповання наркоторгівців, яке займалося контрабандою наркотичних речовин до країн Європейського Союзу та Росії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, оперативники спецслужби встановили, що мешканці Запорізької та Київської областей налагодили масштабне виробництво та збут за кордон елітних сортів марихуани. Наркомісткі рослини зловмисники вирощували методом гідропоніки в столичній нарколабораторії та на відкритій місцевості.

Готовий "товар" зловмисники переправляли рейсами міжнародного сполучення і особистим автотранспортом.

У межах відкритого кримінального провадження за ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України правоохоронці провели п'ятнадцять обшуків у місцях виробництва наркотиків та помешканнях фігурантів справи.

Під час санкціонованих слідчих дій вилучено майже двадцять кілограмів готових до продажу наркотиків, понад двісті кущів коноплі, майже п’ятсот пачок насіння елітних сортів канабісу, обладнання для вирощування та переробки марихуани, вогнепальну та холодну зброю, 30 тис. доларів.

За цінами "чорного ринку" вартість вилучених наркотиків становить майже 3 млн гривень. Наразі вирішується питання щодо оголошення чотирьом зловмисникам про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Фото: вилучені речові докази (ssu.gov.ua)

Раніше у Вінниці поліція затримала організовану злочинну групу з чотирьох осіб, які розповсюджували наркотики через Інтернет-магазини у додатку Telegram.

РБК-Україна повідомляло, що у Києві затримали групу наркоторговців, які займались оптовим збутом психотропних речовин на території столиці. Було вилучено близько 3 тис. наркотичних пігулок, вартість яких сягає 1 млн гривень.