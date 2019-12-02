Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что в контейнерах находятся антикварные предметы интерьера в восточном стиле. Это - старинное холодное оружие, предметы быта, мебель. Некоторые из экспонатов датируются 18-19 веком и высоко ценятся среди коллекционеров.

"На пост "Восточный" Киевской городской таможни ДФС прибыли три контейнера с товарами из Японии. Заказчик груза иностранец, который длительное время проживает в Украине, задекларировал якобы ввоз бытовых товаров и спортивного инвентаря. Во время осмотра груза правоохранители обнаружили, что часть вещей не соответствует заявленным в таможенной декларации", - сообщают правоохранители.

Пока все обнаруженные предметы изъяты и переданы для проведения дальнейших экспертиз. По факту контрабанды культурных ценностей следственные органы начали уголовное производство.

Фото: изъятые японские артефакты (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ разоблачила чиновников Черкасского городского совета на хищении государственных средств на более чем 1,5 млн гривен. Сообщается, что руководитель и заместитель финансового отдела одного из департаментов горсовета нанесли ущерб бюджету при сделке с ремонта дорог в Черкассах. Правоохранители отметили, что чиновникам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает РБК-Украина, СБУ разоблачили директора одного из отделов Госгеокадастра в Запорожской области на масштабных злоупотреблениях с земельными участками лесного фонда. Из-за действий чиновника у государства было отчуждено гектара земли в заповедной зоне. Сумма ущерба оценивается почти в миллион гривен.