Служба безпеки України (СБУ) блокувала контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Зазначається, що в контейнерах знаходяться антикварні предмети інтер’єру у східному стилі. Це – старовинна холодна зброя, предмети побуту, меблі. Деякі з експонатів датуються ХVIII-XIX століттям і високо цінуються серед колекціонерів.

"На пост "Східний" Київської міської митниці ДФС прибули три контейнери з товарами із Японії. Замовник вантажу іноземець, який тривалий час проживає в Україні, задекларував нібито ввезення побутових товарів та спортивного інвентарю. Під час огляду вантажу правоохоронці виявили, що частина речей не відповідає заявленим у митній декларації", - повідомляють правоохоронці.

Наразі всі виявлені предмети вилучено та передано для проведення подальших експертиз. За фактом контрабанди культурних цінностей слідчі органи розпочали кримінальне провадження.

Фото: вилучені японські артефакти (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ викрила чиновників Черкаської міської ради на розкраданні державних коштів на більш ніж 1,5 млн гривень. Повідомляється, що керівник та заступник фінансового відділу одного з департаментів міськради завдали шкоди бюджету при угоді з ремонту доріг у Черкасах. Правоохоронці зазначили, що чиновникам повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє РБК-Україна, СБУ викрили директора одного з відділів Держгеокадастру в Запорізькій області на масштабних зловживаннях із земельними ділянками лісового фонду. Через дії чиновника у держави було відчужено гектари землі в заповідній зоні. Сума збитків оцінюється у майже мільйон гривень.