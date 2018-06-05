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СБУ блокувала масштабне переправлення нелегалів до України

НовиниСуспільство    05.06.2018 - 10:45
Фото: Служба безпеки України (president.gov.ua)
Фото: Служба безпеки України (president.gov.ua)

Зловмисники встигли підробити документи понад 500 особам

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України (СБУ) під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області припинили діяльність організованого угруповання, учасники якого незаконно переправляли в Україну вихідців з країн так званого "міграційного ризику". Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Як повідомляється, правоохоронці встановили, що кілька громадян нашої держави через спеціалізовані ресурси Інтернет і особисті контакти отримували замовлення та в подальшому підробляли документи, необхідні для отримання візи для в’їзду в країну. Виготовлені підробки надсилалися "клієнтам" поштовими службами. Оплата послуг проводилась через банківські картки, оформлені на підставних осіб.

"За період 2017-2018 років зловмисники встигли "оформити" фальшиві документи понад п’ятистам особам", - йдеться у повідомленні.

 

 

Фото: у зловмисників виявили чисті бланки держустанов, штампи, а також грошові кошти

Також зазначається, що правоохоронці затримали у Києві та в Одесі трьох осіб, причетних до організації нелегального бізнесу. У зловмисників було виявлено чисті бланки державних установ, банків, комерційних структур, штампи і печатки вітчизняних та іноземних державних органів, відповідне технічне обладнання, принтери, комп’ютерну техніку, банківські карти, їх заготовки, а також обладнання для їх програмування, грошові кошти в сумі близько півтора мільйона гривень.

"У рамках відкритого СБУ кримінального провадження трьом затриманим повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - повідомили в СБУ.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, прикордонники у Львівській області затримали групу нелегалів: шістнадцять громадян Іраку і двох турків.

 

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Теги публікації: Служба безпеки України, нелегалы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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