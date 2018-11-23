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СБУ блокувала канал нелегальної міграції іноземців до ЄС

Новини » Суспільство    23.11.2018 - 11:22
СБУ блокувала канал нелегальної міграції іноземців до ЄС
Фото: затримання злочинного угрупування (ssu.gov.ua)

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності

Співробітники Служби безпеки України в Сумській області припинили діяльність транснаціонального злочинного угруповання, яке займалося нелегальним переправленням мігрантів до Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

До злочинної групи входили громадяни України та країн Центральної і Південної Азії. Група переправляла нелегальних мігрантів через державний кордон.

"Клієнтів", які нелегально прибували до України поза пунктами пропуску в Сумській області з території РФ, ділки певний час утримували у столичному регіоні. Потім іноземців супроводжували до прикордонних районів Вінницької області і незаконно переправляли до ЄС. Вартість такого "транзиту" становила від 3 до 5 тисяч євро з кожного мігранта. За інформацією Служби безпеки серед "туристів" були також особи, які перебувають у розшуку за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів", - йдеться у повідомленні.

Крім того ділки налагодили схему незаконної легалізації зацікавлених осіб на території нашої країни через виготовлення фальшивих документів.

"У ході обшуків за адресами проживання зловмисників правоохоронці виявили фальшиві паспорти, обладнання для їх виготовлення, грошові кошти та інші матеріали, які підтверджують протиправну діяльність", -додали у прес-службі.

Наразі п’ятьом організаторам злочинної схеми оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Нагадаэмо, СБУ блокувала масштабне переправлення нелегалів до України. За період 2017-2018 років зловмисники встигли "оформити" фальшиві документи понад 500 особам.

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