СБУ блокировала деятельность банды, которая продавала наркотики в 15 областях

Служба безопасности Украины задержала группировку, которая получала миллионные "доходы" от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. Они отправляли "товар" в разные регионы страны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, в наркогруппировку входили более 20 человек. Они продавали кокаин, мефедрон, героин, МДМА, амфетамин, альфа-пвп и каннабис на территории 15 областей.

Свою "продукцию" фигуранты предлагали на закрытом Telegram-канале и доставляли ее заказчикам через сеть так называемых "закладок". Для этого организаторы группы создали в регионах собственные ячейки наркокурьеров, которые получали "товар" для реализации почтовыми сервисами.

По предварительным оценкам, ежемесячный оборот наркодельцов составлял почти 5 млн гривен.

Во время обысков по месту жительства фигурантов в Киевской, Одесской и Винницкой областях правоохранители изъяли почти 4 кг психотропных веществ на более 1,2 млн гривен. Также обнаружены материалы для упаковки наркотиков, черновые записи, банковские карты и другие вещественные доказательства.

В настоящее время согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержаны 6 участников преступной группировки. Им сообщили о подозрении и сейчас они находятся под стражей. Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других участников преступной группы.

Фото: наркотики (ssu.gov.ua)

Напомним, в Харьковской области прекратили деятельность группировки, которая продавала наркотики и психотропные вещества через интернет.