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СБУ блокувала діяльність банди, яка продавала наркотики у 15 областях

Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України затримала угрупування, яке одержувало мільйонні "прибутки" від збуту оптових партій наркотичних засобів і психотропних речовин. Вони відсилали "товар" до різних регіонів країни.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, до наркоугруповання входило понад 20 осіб. Вони продавали кокаїн, мефедрон, героїн, МДМА, амфетамін, альфа-пвп і канабіс на території 15 областей.

Свою "продукцію" фігуранти пропонували на закритому Telegram-каналі та доправляли її замовникам через мережу так званих "закладок". Для цього організатори групи створили в регіонах власні осередки наркокур’єрів, які одержували "товар" для реалізації поштовими сервісами.

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За попередніми оцінками, щомісячний обіг наркоділків становив майже 5 млн гривень.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів у Київській, Одеській та Вінницькій областях правоохоронці вилучили майже 4 кг психотропних речовин на понад 1,2 млн гривень. Також виявлено матеріали для пакування наркотиків, чорнові записи, банківські картки та інші речові докази.

Наразі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано 6 учасників злочинного угруповання. Їм повідомили про підозру та наразі вони знаходяться під вартою. Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної групи.

Фото: наркотики (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, в Харківській області припинили діяльність угруповання, яке продавало наркотики і психотропні речовини через інтернет.

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