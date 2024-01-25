СБУ атакувала нафтопереробний завод у російському Туапсе, - джерела

Нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою ціллю Служби безпеки України. Там сталася потужна пожежа.
Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.
З даними джерел, безпілотники Служби безпеки атакували цей важливий для ворога обʼєкт. Після двох потужних вибухів в ніч на 25 січня там почалася масштабна пожежа.
Як зазначають співрозмовники, була пошкоджена установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме - вакуумна та атмосферна колони.
"СБУ б'є вглиб РФ і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває", - повідомляє джерело.
Нагадаємо, сьогодні вночі у російському місті Туапсе Краснодарського краю спалахнула пожежа на нафтобазі. Як зазначали самі росіяни, вогонь охопив близько 200 квадратних метрів.
При цьому російські ЗМІ повідомляли, що нафтопереробний завод атакували дрони.
Нагадаємо, в ніч на 21 січня спалахнула потужна пожежа у Ленінградській області, а саме у порту селища Усть-Луга. За даними джерел РБК-Україна, це була спецоперацію СБУ.
По цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ, після чого вогонь охопив нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.
Видання Bloomberg писало, що після атак СБУ морські постачання сирої нафти з Росії впали до мінімуму. Як повідомляли джерела РБК-Україна, Росія змушена була перекидати свою ППО з фронту після атаки на термінал "Усть-Луга Ойл".
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