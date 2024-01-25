СБУ атаковала нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе, - источники

По данным источников, беспилотники Службы безопасности атаковали этот важный для врага объект. После двух мощных взрывов в ночь на 25 января там начался масштабный пожар.

Как отмечают собеседники, была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно - вакуумная и атмосферная колонны.

"СБУ бьет вглубь РФ и продолжает атаки на объекты, не только имеющие важное значение для экономики России, но и обеспечивающие топливом вражеские войска. Дальше будет много сюрпризов, системная работа продолжается", - сообщает источник.

Напомним, сегодня ночью в российском городе Туапсе Краснодарского края вспыхнул пожар на нефтебазе. Как отмечали сами россияне, огонь охватил около 200 квадратных метров.

При этом российские СМИ сообщали, что нефтеперерабатывающий завод атаковали дроны.

Атака на нефтяной терминал

Напомним, в ночь на 21 января вспыхнул мощный пожар в Ленинградской области, а именно в порту поселка Усть-Луга. По данным источников РБК-Украина, это была спецоперация СБУ.

По цели точно отработали беспилотники СБУ, после чего огонь охватил нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.

Издание Bloomberg писало, что после атак СБУ морские поставки сырой нефти из России упали до минимума. Как сообщали источники РБК-Украина, Россия вынуждена была перекидывать свою ПВО с фронта после атаки на терминал "Усть-Луга Ойл".