СБУ атаковала нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе, - источники

Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью Службы безопасности Украины. Там произошел мощный пожар.
Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.
По данным источников, беспилотники Службы безопасности атаковали этот важный для врага объект. После двух мощных взрывов в ночь на 25 января там начался масштабный пожар.
Как отмечают собеседники, была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно - вакуумная и атмосферная колонны.
"СБУ бьет вглубь РФ и продолжает атаки на объекты, не только имеющие важное значение для экономики России, но и обеспечивающие топливом вражеские войска. Дальше будет много сюрпризов, системная работа продолжается", - сообщает источник.
Напомним, сегодня ночью в российском городе Туапсе Краснодарского края вспыхнул пожар на нефтебазе. Как отмечали сами россияне, огонь охватил около 200 квадратных метров.
При этом российские СМИ сообщали, что нефтеперерабатывающий завод атаковали дроны.
Напомним, в ночь на 21 января вспыхнул мощный пожар в Ленинградской области, а именно в порту поселка Усть-Луга. По данным источников РБК-Украина, это была спецоперация СБУ.
По цели точно отработали беспилотники СБУ, после чего огонь охватил нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.
Издание Bloomberg писало, что после атак СБУ морские поставки сырой нефти из России упали до минимума. Как сообщали источники РБК-Украина, Россия вынуждена была перекидывать свою ПВО с фронта после атаки на терминал "Усть-Луга Ойл".
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