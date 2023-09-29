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СБУ атакувала електропідстанцію, яка живила військові обʼєкти в Курській області, - джерела

Фото: СБУ атакувала електропідстанцію, яка живила військові обʼєкти в Курській області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець, Ростислав Шаправський

Служба безпеки України влаштувала росіянам новий "блекаут" у Курській області. Було атаковано електричну підстанцію, до якої були підключені важливі військові об‘єкти ворога.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

Поки російське Міноборони розповідає, як "знищило 11 українських безпілотників" у Курській області, джерела РБК-Україна в СБУ надали відео успішної атаки на електричну підстанцію.

 

Саме до неї в тому числі були підключені важливі військові об‘єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.

Джерела зазначили, що завдяки черговій спецоперації СБУ окупанти починають розуміти, що блекаут - це вже реальність для росіян, яка уже стоїть у них на порозі.

"Якщо РФ і далі буде обстрілювати наші об’єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше "бавовни", - додали джерела в спецслужбах.

Вибухи в Курській області в ніч на 29 вересня

Нагадаємо, що цієї ночі в Курській області заявляли про "масовану атаку дронів". Місцевий губернатор Роман Старовойт стверджував, що їхня ППО буцімто збила щонайменше 10 безпілотників. 

Втім у РФ вже ж повідомили, що один з БПЛА "скинув два вибухові пристрої на підстанцію й один із трансформаторів спалахнув". 

В результаті без світла лишились п'ять населених пунктів та лікарня.

Не перший "блекаут" у Курській області

Додамо, раніше джерела РБК-Україна в СБУ вже повідомляли про "блекаут" у Курській області РФ, який влаштовували українські спецслужби.

Так, 26 вересня дрон скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость. Тоді без світла залишилися сім населених пунктів.

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Служба безпеки Україниатака дронівКурская область