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СБУ атаковала электроподстанцию, которая питала военные объекты в Курской области, - источники

Фото: СБУ атаковала электроподстанцию, питавшую военные объекты в Курской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец, Ростислав Шаправский

Служба безопасности Украины устроила россиянам новый "блекаут" в Курской области. Была атакована электрическая подстанция, к которой были подключены важные военные объекты врага.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

Пока российское Минобороны рассказывает, как "уничтожило 11 украинских беспилотников" в Курской области, источники РБК-Украина в СБУ предоставили видео успешной атаки на электрическую подстанцию.

 

Именно к ней, в том числе, были подключены важные военные объекты врага. На видео видно, как дроны точно отработали по цели.

Источники отметили, что благодаря очередной спецоперации СБУ оккупанты начинают понимать, что блекаут - это уже реальность для россиян, которая уже стоит у них на пороге.

"Если РФ и дальше будет обстреливать наши объекты инфраструктуры, получит в ответ еще больше "бавовны", - добавили источники в спецслужбах.

Взрывы в Курской области в ночь на 29 сентября

Напомним, что этой ночью в Курской области заявляли о "массированной атаке дронов". Местный губернатор Роман Старовойт утверждал, что их ПВО якобы сбила по меньшей мере 10 беспилотников.

Впрочем, в РФ уже сообщили, что один из БПЛА "сбросил два взрывных устройства на подстанцию и один из трансформаторов вспыхнул".

В результате без света осталось пять населенных пунктов и больница.

Не первый "блекаут" в Курской области

Добавим, ранее источники РБК-Украина в СБУ уже сообщали о "блекауте" в Курской области РФ, который устраивали украинские спецслужбы.

Так, 26 сентября дрон сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость. Тогда без света осталось семь населенных пунктов.

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Служба безопасности Украиныатака дроновКурская область