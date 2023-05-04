СБУ арештувала "приховані" активи олігарха Новинського на мільярди гривень

"За матеріалами Служби безпеки арештовано нові активи проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. Їхня загальна вартість становить понад 10,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.



До списку заблокованих активів входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд.

"Серед арештованого майна - елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт "Очаків", приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України", - перелічили у відомстві.



Як додали в СБУ, для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях.



Для реалізації оборудки він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Втім, співробітники української спецслужби викрили злочинну схему і заблокували її.



В Україні заарештували "приховані" активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського (t.me/pgo_gov_ua)

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.



Комплексні заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та у взаємодії з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як повідомлялось, СБУ арештувала активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського на понад 144 млн гривень. Зокрема, мова йде про мільйони кубометрів газу, що знаходилися у сховищах АТ "Укртрансгаз".

Крім того, буквально 13 квітня, СБУ арештувала майно олігарха Вадима Новинського на понад 3,5 млрд гривень.