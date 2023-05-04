СБУ арестовала "скрытые" активы олигарха Новинского на миллиарды гривен

"По материалам Службы безопасности арестованы новые активы пророссийского олигарха Вадима Новинского, причастного к пособничеству стране-агрессору. Их общая стоимость составляет более 10,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

В список заблокированных активов входит 230 объектов недвижимости, которыми Новинский владеет через оффшорный трастовый фонд.

"Среди арестованного имущества - элитный гостиничный комплекс в центре Киева, морской торговый порт "Очаков", помещения агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины", - перечислили в ведомстве.

Как добавили в СБУ, во избежание санкций СНБО Новинский перерегистрировал собственные активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях.

Для реализации сделки он привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов. Впрочем, сотрудники украинской спецслужбы разоблачили преступную схему и заблокировали ее.

В Украине арестовали "скрытые" активы подсанкционного олигарха Вадима Новинского (t.me/pgo_gov_ua)

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Комплексные мероприятия проводятся по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора и во взаимодействии с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как сообщалось, ранее СБУ арестовала активы подсанкционного олигарха Вадима Новинского более чем на 144 млн гривен. В частности, речь идет о миллионах кубометров газа, которые находились в хранилищах АО "Укртрансгаз".

Кроме того, буквально 13 апреля, СБУ арестовала имущество олигарха Вадима Новинского на более чем 3,5 млрд гривен.