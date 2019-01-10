СБУ у 2018 виявила і блокувала 360 кіберінцидентів

Фото: СБУ (kmu.gov.ua)

Також було викрито 71 особу, причетну до розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб

Служба безпеки України у 2018 році виявила і блокувала 360 кіберінцидентів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як зазначають у СБУ, у 2018 році було викрито контррозвідкою СБУ 71 особу, причетну до розвідуввально-підривної діяльності іноземних спецслужб. Слідчими СБУ розпочато 114 кримінальних проваджень за ст. 111 КК України (державна зрада).

Також повідомляється, що 157 громадянам РФ у 2018 було заборонено в'їзд в Україну, з яких 83 - російські пропагандисти.

Інфографіка СБУ (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, за антиукраїнську пропаганду у 2018 році Служба безпеки України притягнула до відповідальності 49 осіб.

Як писало РБК-Україна, у січні поточного року СБУ повідомила про депортацію громадянина Республіки Білорусь Павла Карназицького, який поширював антиукраїнську пропаганду на території України. Повідомлялося, що Карназицький був гостем на ефірах вітчизняних ЗМІ у якості політичного оглядача. За даними СБУ, Карназицький неодноразово публікував антиукраїнські матеріали на медіа-ресурсах, підконтрольних терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР".