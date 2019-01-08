У СБУ розповіли, скільки шпіонів затримали в 2018

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Військовою контррозвідкою СБУ протягом 2018 року було виявлено 71 іноземного розвідника

Контррозвідка Служби безпеки України в 2018 році виявила 71 людину, причетну до розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, слідчими відомства розпочато 114 кримінальних проваджень за ст.111 кримінального кодексу України (державна зрада).

Крім того, військовою контррозвідкою СБУ протягом 2018 року було виявлено 152 бойовика "Л/ДНР", 54 з яких були затримані.

Також в СБУ повідомили, що в минулому році СБУ вдалося запобігти 8 терактів на території України, 5 з яких були розкриті.

"Всього в 2016-2018 роках було попереджено 28 терористичних актів", - повідомляють у відомстві.

У 2018 році співробітниками СБУ було скоєно 10 тисяч 931 кримінальне провадження у відношенні 2 тисяч 699 осіб.

Інфографіка (ssu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ викрила агентурну мережу Генштабу збройних сил РФ, які планували заходи щодо дестабілізації в Україні.

За даними контррозвідки СБУ, останнє завдання завербованого агента РФ було створення на території Очаківського району підпілля для проведення заходів щодо дестабілізації ситуації в регіоні.

20 грудня Служба безпеки України повідомляла про викриття і затримання трьох агентурно-бойових груп російської військової розвідки на сході країни. У спецслужбі пообіцяли оприлюднити деталі спецоперації.