Из-за сбоя приложения "Дій вдома" на двух КПВВ на Донбассе образовались большие очереди

Сегодня утром из-за сбоя в работе приложения "Дій вдома" на КПВВ "Станица Луганская" образовалась очередь из около 100 граждан, которые направлялись с временно оккупированной территории Луганской области. Аналогичная ситуация произошла и на КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе ООС Игорь Лизогуб.

КПВВ "Станица Луганская"

По словам Лизогуба, очереди образовались из-за большого количества желающих попасть на контролируемую Украиной территорию, а также из-за сбоя в приложении "Дій вдома".

"Мы эту ситуацию наблюдали. Не могу сказать причину, поскольку Госпогранслужба не администрирует это приложение. Да, сбой был. Были приняты меры, чтобы граждане быстрее пересекали линию разграничения, исходя из тех полномочий, которые у нас есть", - рассказал Лизогуб.

Он добавил, что ГПСУ предупредила органы местного самоуправления и полицию о том, что граждане идут на контролируемую территорию в соответствующие населенные пункты для дальнейшего решения о необходимости их обсервации или самоизоляции на местах.

"Ожидали до 100 граждан. Желающих немало, соответственно были определенные задержки, плюс сбои в приложении. На 16:00 на контролируемую территорию проследовали 379 человек с начала работы КПВВ. А в 15:45 пересекло 295. Соответственно, динамика пересечения увеличилась", - добавил Лизогуб.

Фото: очередь на КПВВ "Станица Луганская" (twitter.com MateuPablo)

КПВВ "Новотроицкое"

Пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко в комментарии РБК-Украина также заявила о проблемах при пересечении КПВВ "Новотроицкое".

"Видимо, сбои были везде, потому что действительно, и по "Станице Луганской" и по "Новотроицкому" были определенные проблемы. Впрочем, у нас из-за блокирования боевиками не так много людей сейчас едет. Со стороны временно оккупированной территории те, кто установил приложение "Дій вдома", вчера смогли пройти, некоторым гражданам пришлось немного подождать. Сейчас уже все наладилось. Еще идут люди, но большинство уже прошло", - сообщила Карпиленко.

Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу опубликовал в Twitter фото сегодняшних очередей на КПВВ "Станица Луганская". Правда, Матеу заявил о значительно большем количестве ожидающих.

"Сегодня утром в Станице Луганской гражданские лица столкнулись с трудностями при пересечении линии разграничения. До 500 человек в очереди из-за технических проблем с приложением "Дій вдома". Некоторые вернулись в Луганск, другим разрешено пересечь линию только днем, но придется самоизолироваться", - сообщил Матеу.

Ранее в Госпогранслужбе уточнили правила въезде на подконтрольную территорию Украины отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.

Также напомним, что в Луганской области планируется открыть два новых КПВВ.